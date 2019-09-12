Бывший главный тренер магнитогорского «Металлурга» Йозеф Яндач рассказал о состоянии своего здоровья. Специалист признался, что сильно заболел после возвращения в Чехию.

Про словам Яндача, сейчас ему тяжело говорить, он побывал в больнице и проходит лечение антибиотками. Специалист подчеркнул, что находится под наблюдением врачей, так как пока его самочувствие неважное.

«Какие у меня ближайшие планы? Вылечиться. Я тяжело заболел», — приводит слова Яндача «Чемпионат». Тренер отметил, что ему необходим отдых и реабилитация. К тому же, он хочет переосмыслить и проанализировать свой уход из команды. «Дальше будет видно, сейчас сложно что-то загадывать», — сказал Яндач.

Напомним, новым главным тренером «Металлурга» стал Илья Воробьев, в прошлом сезоне возглавлявший петербургский СКА.