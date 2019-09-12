Итальянский футбольный тренер Массимо Каррера рассказал о том, как относится к московскому «Спартаку» спустя год после увольнение из клубов.

В интервью порталу Sport24 Каррера заявил, что всегда рад приехать в Москву, когда выдается такая возможность — всегда ее использует. «В Москве я оставил часть своего сердца. Безусловно, не хватает поля, футбола любви болельщиков…», — рассказал тренер.

Также итальянец отметил, что испытывает большие эмоции, когда смотрит матчи «Спартака» по телевизору. «Всегда приятно вспоминать моменты, которые мы пережили вместе с болельщиками и всей командой», — отметил тренер.

Когда Карреру попросили охарактеризовать «Спартак» одним словом, он ответил: «Любовь».

Напомним, Массимо Каррера являлся главным тренером «Спартака» с 2016 по 2018 год, с клубом он выиграл чемпионат России сезона-2016/17.