В Челябинске стартовал четвертый этап юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. Первыми на лёд вышли танцевальные дуэты.

Лидерами после ритмического танца стали российские спортсмены Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный, набравшие 67.70 балла. На втором месте располагаются Диана Дэвис и Глеб Смолкин, также выступающие за Россию. Замкнули тройку лидеров спортсмены из Канады — Надя Башинска и Петер Баумонт.

Третий российский дуэт — Тамара Жукова и Даниил Карпов — стали пятыми, их результат составил 55.71 балла.

В субботу, 14 сентября, спортсмены представят произвольный танец, соревнования начнутся в 8:45 по московскому времени.

Сегодня на лед выйдут юноши и спортивные пары с короткими программами.