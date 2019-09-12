На четвертом этапе Гран-при по фигурному катанию среди юниоров начались соревнования среди спортивных пар. Сегодня, 12 сентября, участники турнира показывают короткую программу.

Прямую трансляцию выступлений можно посмотреть на сайте Nevasport.

Россию в соревнованиях спортивных пар на этом этапе Гран-при среди юниоров представляют четыре дуэта. За медали четвертого этапа серии Гран-при поборятся Ксения Ахантьева и Валерий Колесов, Юлия Артемьева и Михаил Назарычев, Дарья Мухаметзянова и Илья Миронов, Станислава Вислобокова и Алексей Брюханов.

Произвольную программу спортивные пары продемонстрируют завтра, 13 сентября, в 12:50 по московскому времени.

Ранее на этом этапе ритм-танец показали танцевальные пары, после первого дня соревнований первыми идут Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный, на втором промежуточном месте расположились Глеб Смолкин и Диана Дэвис.