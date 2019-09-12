Сборная Англии по футболу может покинуть поле в матче против команды Болгарии в отборочном цикле чемпионата Европы 2020 года.

Об этом сообщает портал Sky Sports. Игроки сборной Англии опасаются проявлений расизма на матче в Софии, поэтому заранее готовятся обсудить возможные варианты действий.

В матчах против Чехии и Косово в июне болельщики сборной Болгарии использовали расистские оскорбления, выкрикивая их в сторону футболистов. За это болгарская футбольная федерация получила наказание от УЕФА. По мнению английских футболистов, несмотря на это история может повториться.

Напомним, встреча Болгарии и Англии пройдет в Софии 14 октября. Первый матч эти команды в группе уже провели. Игра прошла 7 сентября на стадионе «Уэмбли».