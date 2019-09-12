Летом 2020 года состоится чемпионат Европы по футболу, который будет проходить не на территории одной или двух стран, а на 12 стадионах 12 городов 12 разных государств. В числе принимающих сторона — Россия и стадион «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге.

«Олимпийский стадион» в Баку и одноименная арена в Риме примут матчи группы А и по одному четвертьфиналу 4 июля.

На «Газпром-Арене» и стадионе «Паркен» в датском Копенгагене будут проходить игры группы В. 29 июня Дания примет матч 1/8 финала, в Петербурге 3 июля пройдет четвертьфинал.

Команды, попавшие в группу С, будут играть на «Национальном стадионе» Бухареста и на амстердамской «Йохан Кройф Арене». Затем на этих аренах состоятся матчи 1/8.

Участники группы D отправятся в Шотландию и Великобританию, матчи будут проходить на «Хампдэн Парке» в Глазго и на «Уэмбли» в Лондоне. Лондонский стадион станет эпицентром событий в стадии плей-офф: на «Уэмбли» определится один четвертьфиналист, оба финалиста и победитель турнира. Глазго, помимо группового этапа, также примет один матч 1/8.

Стадион «Сан-Мамес» в Бильбао и «Авива» в Дублине будут рады встретить команды из группы Е, потом на их полях определятся по одному четвертьфиналисту.

Сборные из последней группы, обозначенной буквой F, выступят в Мюнхене и Будапеште. «Альянц Арена» также проведет один четвертьфинал, а венгерский «Ференц Пушкаш» примет матч 1/8.