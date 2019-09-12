Ургант высмеял Кузнецова из-за дисквалификации за кокаин

Российский телеведущий Иван Ургант прокомментировал дисквалификацию российского хоккеиста Евгения Кузнецова, в допинг-пробе которого был обнаружен кокаин.

В эфире авторской программы «Вечерний Ургант» телеведущий процитировал информацию о том, что для поиска наркотиков Федеральная служба исполнения наказаний может использовать свиней. Ургант напомнил о разгоревшемся скандале с участием Кузнецова. «Помните? Так вот, у нас есть фотография агента, который раскрыл дело Кузнецова», — сказал телеведущий.

Напомним, что Кузнецов провалил допинг-тест от 26 мая этого года на прошедшем чемпионате мира в Братиславе. Через два дня в сети появилось видео, в котором хоккеист находится в кадре с двумя дорожками с белым веществом.

После этого спортсмен был дисквалифицирован по решению IIHF.