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  • 14:54,  12 сентября 2019
Хоккей
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Ургант высмеял Кузнецова из-за дисквалификации за кокаин

Ургант высмеял Кузнецова из-за дисквалификации за кокаин
Евгений Кузнецов. Фото: НХЛ

Российский телеведущий Иван Ургант прокомментировал дисквалификацию российского хоккеиста Евгения Кузнецова, в допинг-пробе которого был обнаружен кокаин.

В эфире авторской программы «Вечерний Ургант» телеведущий процитировал информацию о том, что для поиска наркотиков Федеральная служба исполнения наказаний может использовать свиней. Ургант напомнил о разгоревшемся скандале с участием Кузнецова. «Помните? Так вот, у нас есть фотография агента, который раскрыл дело Кузнецова», — сказал телеведущий.

Скриншот видео YouTube

Напомним, что Кузнецов провалил допинг-тест от 26 мая этого года на прошедшем чемпионате мира в Братиславе. Через два дня в сети появилось видео, в котором хоккеист находится в кадре с двумя дорожками с белым веществом.

После этого спортсмен был дисквалифицирован по решению IIHF.

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