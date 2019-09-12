Российский легкоатлет Олег Ильин был дисквалифицирован на четыре года Российским антидопинговым агентством. Информация сообщается на официальном сайте РУСАДА.

Причиной дисквалификации спортсмена стало нарушение Общероссийских антидопинговых правил. Сообщается, что Ильин нарушил пункт 2.1 настоящих правил — «Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой из организма спортсмена». Допинг-проба спортсмена, которая была взята 10 июля 2019 года на Всероссийских соревнованиях по кроссу общества «Динамо», дала положительный результат на эритропоэтин.

Срок отстранения спортсмена отсчитывается с 26 июля 2019 года.

В 2015 году Олег Ильин получил звание мастера спорта. В легкой атлетике спортсмен специализировался на беге на средние и длинные дистанции, в частности, на кроссе.