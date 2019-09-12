Российский боец смешанных единоборств, выступающий в UFC в тяжелой весовой категории, Александр Волков высказал мнение о своем будущем сопернике бразильце Джуниоре Дос Сантосе.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Волков назвал Дос Сантоса бойцом мирового уровня, который и сейчас сохраняет чемпионские амбиции. «Он находится на пике, как мне кажется. Хотя легких оппонентов у меня и не было, UFC меня не щадит с самого начала, как я туда подписался, дает мне очень сильных соперников», — сказал россиянин.

Волков также отметил, что его текущий оппонент находится выше его в рейтинге и это хорошо. «Если я выиграю, то включусь в гонку за пояс, это меня мотивирует», — заключил боец.

Бой между Волковым и Дос Сантосом пройдет в Москве 9 ноября на турнире UFC Fight Night.