Временно исполняющий обязанности главного тренера женской сборной России Серджио Бузато выбрал состав команды на Кубок мира в Японии. Соревнования будут проходить в период с 14 по 29 сентября.

В Японию отправятся четырнадцать волейболисток: связующие Татьяна Романова и Евгения Старцева, диагональные Наталия Гончарова, Анна Лазарева и Мария Халецкая, доигровщики Ирина Воронкова, Ксения Парубец и Маргарита Курило, блокирующие Екатерина Ефимова, Юлия Бровкина, Ирина Королева и Ангелина Лазаренко, либеро Дарья Пилипенко и Алла Галкина.

Напомним, ранее стало известно, что Бузато временно возглавил команду после того, как должность покинул Вадим Панков. В этом году итальянец стал героем скандала. После победы над Южной Кореей в заключительном матче квалификации к Олимпийским играм-2020 он жестом показал «узкие глаза». Позднее специалист объяснил, что жест не был обращен к команде соперниц, а символизировал выход российской команды на Олимпиаду. Несмотря на это, он был временно дисквалифицирован.