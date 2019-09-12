Кто из нас не играл в волейбол в школе или на площадке во дворе? Волейбол — один из самых популярных игровых видов спорта, в котором российские спортсмены уже давно — одни из сильнейших.

Во дворе никто не задумывался о тактике и позициях, однако в профессиональном волейболе все это есть и достаточно строго регламентируется правилами.

Nevasport просто и понятно объясняет, кто такие доигровщики, зачем в волейбольной команде либеро и почему блокирующие нападают.

Розыгрыш в волейболе подобен вальсу: на счет «раз» осуществляется прием мяча, на счет «два» связующий готовит мяч для удара, на счет «три» игрок атаки отправляет снаряд на половину поля соперника.

Игрок с амплуа либеро выполняет только защитные функции в команде, хотя с латинского «libero» переводится как «свободный». Блокировать удары им нельзя и атаковать тоже — в профессиональном волейболе это запрещено правилами, даже форма у либеро другого цвета. Основная задача такого игрока в команде — прием мяча, а также подбор различных отскоков.

Связующие в волейболе — те игроки, которые перемещаются по площадке больше всего. Они определяют атаку команды и делают второй удар по мячу после его приема.

Нападением в команде занимаются игроки сразу трех разных амплуа. Центральный блокирующий является нападающим первого темпа и занимается непосредственной блокировкой удара.

Если атаку не завершил центральный блокирующий, в команде есть доигровщик или нападающий второго темпа. Уже по названию видно, что таким игрокам приходится работать на сложных мячах, «доигрывать» атаку, осложняя возможность соперникам принять мяч. В команде доигровщик работает не только в атаке, но также в защите, может и принимать мяч.

Диагональный нападающий — еще один игрок атаки, который всегда готов ее завершить. В их задачи не входит защита или прием мяча, диагональным нужно набирать очки. Атакуют такие игроки обычно от сетки.

Разобравшись в правилах, можно и поболеть за сборную России на чемпионате Европы: мужской континентальный турнир стартовал сегодня, 12 сентября.