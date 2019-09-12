Первая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал о восстановлении после травмы. Теннисист снялся с US Open из-за серьезного повреждения плеча.

ранее в СМИ появилась информация, что ему может потребоваться хирургическое вмешательство. Джокович оставил сообщение на своей странице в «Твиттере», в котором извинился, что держал аудиторию в неведении. «Сейчас я прекрасно провожу время со своей семьёй и активно работаю над своим восстановлением», — написал Джокович.

Теннисист добавил, что хочет вернуться в строй к серии азиатских этапов. «Моё здоровье всегда будет для меня на первом месте. Как только я буду полностью готов, вы увидите меня на корте», — подытожил спортсмен и пообещал держать всех в курсе.