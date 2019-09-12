Сборные России и Турции по волейболу начали матч группового этапа чемпионата мира среди мужских команд. Игра проходит с словенской Любляне, прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

Встреча на стадионе «Арена Стожице» стартовала в 15:30 по московскому времени.

Россия и Турция представляют группу С, их следующими соперниками станут Белоруссия, Северная Македония, Финляндия и Словения.

Чемпионат Европы по волейболу среди мужских команд завершится 29 сентября. Турнир примут 4 страны: Словения, Бельгия, Франция и Нидерланды.

Напомним, в июле сборная России по волейболу под руководством Саммельвуо выиграла Лигу наций, а в августе отобралась на Олимпийские игры в Токио, победив во всех трех матчах квалификации.