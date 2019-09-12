Санкт-Петербургский городской суд не вынес решение по жалобе российской фристайлистки Марии Комиссаровой (в замужестве Чаадаевой) на отказ взыскать в ее пользу 56 миллионов рублей с реабилитационной клиники.

Суд заключил, что без копии постановления о возбуждении уголовного дела, в котором фигурирует глава клиники доктор Блюм, вынести решение нельзя.

Адвокат спортсменки Ирина Фаст сообщила, что уголовное дело в отношении Блюма было возбуждено по признакам совершения мошенничества в особо крупном размере. «Мария лично обратилась с заявлением в Следственный комитет РФ. Насколько я знаю, обвинение доктору Блюму пока не предъявлено»,

— пояснила Фаст, слова которой приводит «Мойка78».

Напомним, Комиссарова получила перелом позвоночника на Олимпиаде в Сочи, с тех она прикована к инвалидному креслу. До 2016 года она лечилась в испанской клинике, но занятия не привели к обещанному результату: двигательная функция бёдер и ног не была восстановлена. Фристайлистка судилась с клиникой, но получила всего 60 тысяч вместо требуемых 50 миллионов рублей.