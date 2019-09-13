«Зенит» примет тульский «Арсенал» в матче девятого тура Российской Премьер-Лиги. Игра будет проходить на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге сегодня, 13 сентября, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Прямая трансляция встречи будет доступна здесь.

На данный момент «Зенит» идет в тройке лидеров турнирной таблицы, имея 17 очков после восьми матчей. Такой же показатель у «Краснодара» и «Ростова». «Арсенал» занимает седьмое место и имеет 13 очков.

Ранее «Зенит» анонсировал необычный «фан-променад» для болельщиков в стиле хоррор. Стадион откроется для зрителей за два часа до стартового свистка. Болельщиков будет ожидать развлекательная программа в стиле хоррор. Так, всем посетителям предлагается принять участие в «Параде кошмаров» с участием оборотней, скелетов, зомби и Люцифера, которые никому не откажут в памятной фотографии.