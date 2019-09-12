Петербургский хоккейный клуб СКА примет московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча пройдет в Ледовом дворце, начало запланировано на 19:30 по московскому времени.

В минувшем сезоне эти команды бились друг с другом за выход в финал Кубка Гагарина. Московский клуб одержал победу в серии со счетом 4:3 в финале Западной конференции, а затем в четырех матчах финальной серии Кубка Гагарина обыграл омский «Авангард».

Петербургские армейцы провели на старте сезона четыре матча, в трех из них команда Алексея Кудашова одержала победу. В первом матче регулярного чемпионата СКА обыграл магнитогорский «Металлург», затем обыграл в овертайме челябинский «Трактор». В третьем туре СКА проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту».

Первую домашнюю встречу сезона СКА завершил победой — в соперниках была «Сибирь».