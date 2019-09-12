Вице-президент UFC по России и СНГ Андрей Громковский опроверг информацию о том, что боец Александр Волков снялся с апрельского турнира в Санкт-Петербурге из-за допинга.

Громковский подчеркнул, что уже не в первый раз отвечает на этот вопрос. «Всегда отвечаю, что Волков снялся из-за проблем со здоровьем. Данная тема конфиденциальна, поэтому мне не хотелось бы давать какие-то комментарии», — сказал специалист, слова которого приводит RT на русском.

Также Громковский отметил, что Волков примет участие в турнире UFC в Москве, который пройдет 9 ноября. Соперником россиянина станет бразилец Джуниор дос Сантос. На этих же соревнования выступит Абубакар Нурмагомедов, соперником которого станет Дэвид Завада из Германии.