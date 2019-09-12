На этапе юниорской серии Гран-при в Челябинске завершилась короткая программа спортивных пар. Российские дуэты заняли четыре первые места.

С лучшим результатом выступили Ксения Ахантьева и Валерий Колесов, судьи оценили их прокат на 67,62 балла. Всего 50 сотых им уступили Юлия Артемьева и михаил Назарычев. Третьими стали Диана Мухаметзянова и Илья Миронов, набравшие 63,04 балла.

На четвертом месте расположились Станислава Вислобокова и Алексей Брюханов (60,26).

Произвольная программа в парном катании состоится завтра, 13 сентября, и начнется в 12:50 по московскому времени. Ранее выступление на турнире начали танцевальные дуэты, две российские пары идут лидерами после ритм-танца.