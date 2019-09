Главное мероприятие сезона в художественной гимнастике стартует в понедельник в Баку: c 16 по 22 сентября в столице Азербайджана пройдет Чемпионат мира-2019. Российская гимнастка Дина Аверина выступит в четырех видах многоборья, ее сестра Арина — в трех.

Сборная России потеряла еще одного солдата — Александра Солдатова на Кубке мира в Португалии потеряла сознание и снялась с соревнований. Способности Александры вне конкуренции, фанаты называют ее «The girl without bones», что лишний раз подчеркивает феноменальную гибкость гимнастки. На прошлом чемпионате мира Солдатова завоевала бронзу в индивидуальном первенстве. Ее в сборной заменит абсолютная чемпионка Универсиады Екатерина Селезнева, для которой это будет первый подобный старт в карьере.

Это не все изменения в составе: в групповых упражнениях будет выступать Евгения Ливанова, Мария Толкачева, Анастасия Максимова, Анастасия Шишмакова и Анжелика Стубайло. Вера Бирюкова не будет участвовать в групповых упражнениях.

Дина Аверина будет показывать программу с булавами, лентой, мячом и обручем. Ожидается, что под чутким руководством Ирины Винер выступление будет наполнено сложнейшими элементами, грацией и красивой музыкой. Арина Аверина выступит с мячом, лентой и булавами. Екатерина Селезнева в своей карьере показывала отличный результат в упражнении с мячом — она стала абсолютной победительницей этапов Кубка мира-2018. На этот раз она покажет выступление с булавами, обручем и лентой.

На 37-ом чемпионате мира в Баку будут разыграны квоты на Олимпийские игры-2020 в Токио в личном и групповом многоборье. Максимальная квота от страны — две лицензии. В рамках чемпионата 300 гимнасток из 62 стран продемонстрируют свои упражнения и будут вести борьбу за награды. Самой ожесточенной конкуренции стоит ждать со стороны Италии и Болгарии.

Чемпионат мира стартует с красочной церемонии открытия «Fairy tales will come to life».

Автор: эксперт по художественной гимнастике Наталья Фомина