Ваш браузер использует блокировщик рекламы

Он мешает корректной работе сайта.
Отключите блокировщик или добавьте nevasport.ru в белый список, чтобы закрыть это сообщение

  • 04:40,  13 сентября 2019
Теннис
0

Кудерметова сыграет с Зигемунд за выход в полуфинал турнира в Хиросиме

Кудерметова сыграет с Зигемунд за выход в полуфинал турнира в Хиросиме
Вероника Кудерметова. Фото: instagram.com/v.kudermetova

Российская теннисистка Вероника Кудерметова встретится с представительницей Германии Лаурой Зигемунд в четвертьфинальном матче турнира WTA в японской Хиросиме.

Согласно расписанию, встреча должна начаться в 9:15 по московскому времени.

В предыдущем раунде россиянка, посеянная под вторым номером, выиграла у представительницы США Кристины Макхейл со счетом 7:6 (9:7), 6:2. Встреча продолжалась один час и сорок две минуты.

За это время Кудерметова семь раз подала навылет, сделала три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. В активе соперницы Вероники два эйса, три двойные ошибки и три брейка.

Действующей победительницей турнира является первая сеянная Се Шуфэй из китайского Тайбея. В прошлом году она победила американку Аманду Анисимову со счетом 6:2, 6:2.

Комментарии Развернуть

avatar
  Подписка  
Оповестить о
Новости партнеров