Кудерметова сыграет с Зигемунд за выход в полуфинал турнира в Хиросиме

Российская теннисистка Вероника Кудерметова встретится с представительницей Германии Лаурой Зигемунд в четвертьфинальном матче турнира WTA в японской Хиросиме.

Согласно расписанию, встреча должна начаться в 9:15 по московскому времени.

В предыдущем раунде россиянка, посеянная под вторым номером, выиграла у представительницы США Кристины Макхейл со счетом 7:6 (9:7), 6:2. Встреча продолжалась один час и сорок две минуты.

За это время Кудерметова семь раз подала навылет, сделала три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. В активе соперницы Вероники два эйса, три двойные ошибки и три брейка.