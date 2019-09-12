Сборная США по баскетболу проиграла Сербии в полуфинале утешительного раунда чемпионата мира. Игра завершилась со счётом 89:94.

Первая четверть получилась крайне неудачной для американских баскетболистов: они разгромно проиграли ее со счетом 7:32. Во второй десятиминутке сборной США удалось отыграть 21 очко, поэтому перед большим перерывом перевес Сербии был не очень серьезным — 44:40.

Третий игровой отрезок остался за американцами, они повели с разницей в одно очко. Однако в решающей четверти сербам удалось вновь выйти вперед и одержать итоговую победу.

Напомним, ранее команда США проиграла Франции и потерпела первое за 13 лет поражение на чемпионате мира. Команда считалась главным фаворитом турнира, но не смогла выйти в полуфинал.