В Челябинске продолжается четвертый этап юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. В 17:00 по московскому времени стартовала короткая программа юношей, в которой примут участие три российских спортсмена.

На льду появятся Пётр Гуменник, Артур Данилян и Илья Яблоков. Яблоков будет выступать в стартовой группе участников под вторым номером. Даниелян и Гуменник попали в третью разминку, они покажут своими программы 15-м и 16-м соответственно.

Ранее в Челябинске уже состоялся ритмический танец и короткая программа спортивных пар. Российские танцевальную дуэты занимают два первых места — Шанаева/Нарижный лидируют, Дэвис/Смолкин располагаются сразу следом за ними.

В парном катании первые четыре места заняли представители российской команды.