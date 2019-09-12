Президент России Владимир Путин сообщил, что планирует встретиться с российским чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым, защитившим титул в поединке с американцем Дастином Порье.

«Мне пора дальше, с Хабибом повидаюсь, поздравлю», — сказал Путин на встрече в дагестанском селе Ботлихе с ополченцами, которые участвовали в борьбе с боевиками, напавшими на Дагестан в 1999 году.

Напомним, 7 сентября в Абу-Даби Нурмагомедов одержал победу над Порье в титульном бою. Поединок продлился всего три раунда, Хабиб применил удушающий прием. После окончания боя Порье не сдержал эмоций и расплакался прямо в октагоне.

Следующим соперником Нурмагомедова может стать Тони Фергюсон. Однако менеджер российского бойца утверждает, что Хабиб будет драться с Жоржем Сен-Пьером.