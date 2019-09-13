В Челябинске продолжается четвертый этап юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. В 8:15 по московскому времени стартовала короткая программа девушек.

Россию представляют три спортсменки — Камила Валиева, Ксения Синицына и Виктория Васильева.

В результате жеребьевки Валиевой достался девятый стартовый номер, 13-летняя фигуристка должна начать выступление в 9:17 по московскому времени. Другая россиянка, Виктория Васильева, выступит 18-й, в 10:34, а Ксения Синицына начнет 19-й, в 10:47.

Ранее Валиева исполнила два четверных тулупа во время тренировочного проката произвольной программы на официальной вечерней тренировке в Челябинске.