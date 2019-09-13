В итальянском Бергамо стартует турнир серии Challenger — Lombardia Trophy. Сегодня, 13 сентября, состоятся короткие программы в мужском и женском одиночном катании.

В 15:00 на лед выйдут девушки, российскую команду представят Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова и Анна Щербакова. Среди зарубежных фаворитов можно выделить японскую спортсменку Вакабу Хигучи.

У мужчин за Россию выступят Андрей Лазукин, Дмитрий Алиев и Егор Мурашов, так же на лёд выйдет представитель Грузии Морис Квителашвили из группы Этери Тутберидзе. Увидят зрители и итальянца Маттео Риццо, который, несомненно, будет претендовать на победу.

Короткая программа мужчин начнется в 18:00 мск.