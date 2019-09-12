Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением по поводу назначения Сергея Белозерова на должность старшего тренера мужской сборной России по биатлону.

Губерниев заявил, что Белозеров — крепкий специалист, который уже готов к большему, чем работа в резерве. «Также Сергей Иванович производит впечатление очень серьезного человека, а в сборной, на мой взгляд, не мешало бы наладить дисциплинку», — сказал Губерниев, слова которого приводит «Спорт-Экспресс». Комментатор добавил, что Белозеров справится с этой задачей.

По мнению Губерниева, Анатолию Хованцеву было сложно управляться с командой.

Напомним, в нынешнее межсезонье между СБР и спортсменами мужской сборной России возник конфликт из-за контрактов. Александр Логинов до последнего не хотел подписывать договор из-за несогласия с некоторыми пунктами.