В канадском Оквилле продолжается первый турнир нового сезона в фигурному катании — Autumn Classic. Соревнования входит в серию Challenger, Россию на нём представляет одна спортсменка — Евгения Медведева. Сегодня, 13 сентября, она покажет произвольную программу.

Соревнования девушек стартуют в 22:35 по московскому времени, основной соперницей Медведевой станет японка Рика Кихира, которая владеет тройным акселем и четверным сальховом.

Перед выступлением девушек состоится ритмический танец и короткая программа мужчин, где основной интерес будет прикован к японцу Юдзуру Ханю. Ранее стало известно, что он решил оставить прошлогодние соревновательные программы.