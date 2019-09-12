«Лион» на выезде сыграет с «Амьеном» в матче пятого тура чемпионата Франции. Игра будет проходить сегодня, 13 сентября, на стадионе «Ла Ликорн», стартовый свисток прозвучит в 21645 по московскому времени.

Напомним, «Лион» является соперником «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов-2019/20. Сейчас клуб занимает пятое место в чемпионате Франции, имея 7 очков после четырех сыгранных встреч. «Амьен» идёт лишь на 18-м месте и имеет три очка: на счету команды одна победа и три поражения.

Напомним, «Лиону» предстоит сыграть с «Зенитом» 17 сентября, матч будет проходить во Франции. Ответная встреча состоится 27 ноября в Санкт-Петербурге.