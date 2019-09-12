Главный тренер «Сочи» Александр Точилин оценил возможность появления Александра Кокорина и Павла Мамаева в команде.

Точилин отметил, что эта тема не обсуждалась с генеральным директором, так как в услугах Кокорина заинтересован «Зенит», а у Мамаева возникла непонятная ситуация с «Краснодаром». «За Александром и Павлом уже образовалась очередь. Не вижу смысла комментировать слухи», — заявил Точилин, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Тренер выразил мнение, что футболисты могли бы усилить любой российский клуб, но год без спорта не мог не сказаться на их состоянии. Однако Точилин уверен, что проблем с восстановлением быть не должно. «Так что все в первую очередь зависит от желания и характера самих Кокорина и Мамаева», — подчеркнул специалист.

Напомним, в сентябре футболисты выйдут на свободу по УДО.