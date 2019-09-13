Второй соревновательный день стартует на юниорском этапе Гран-при в Челябинске. Сегодня, 13 сентября, девушки покажут короткие программы, юноши и спортивные пары выступят с произвольными.

Девушкам предстоит выйти на лед уже в 8:15 по московскому времени, Россию представят три участницы — Камила Валиева, Ксения Синицына и Виктория Васильева.

В 12:50 свои выступления начнут спортивные пары, которые показали короткую программу днем ранее.

С лучшим результатом выступили Ксения Ахантьева и Валерий Колесов, меньше балла им уступили Юлия Артемьева и Михаил Назарычев. Третьими стали Диана Мухаметзянова и Илья Миронов, четверыми — Станислава Вислобокова и Алексей Брюханов (60,26).

В 15:00 начнется произвольная программа юношей, где Россию представят петербуржец Петр Гуменник, Егор Мурашов и Илья Яблоков.