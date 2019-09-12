Голкиперу московского «Спартака» Александру Селихову необходимо хирургическое вмешательство из-за травмы, которую он получил на одной из тренировок.

По результатам дополнительного медицинского обследования стало известно, что у футболисто диагностировано частичное повреждение правого ахиллова сухожилия. «В ближайшее время он будет прооперирован. Желаем Александру скорейшего возвращения в строй!» — гласит сообщение на официальном сайте столичного клуба.

Ранее в СМИ появилась информация, что восстановление Селихова займет около семи месяцев.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице. После восьми сыгранных матчей подопечные Олега Кононова имеют в своем активе 14 очков.