Спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев резко высказался в адрес спортсменов из сборной России по биатлону — в частности, Евгения Гараничева.

«Теперь, когда спортсмены заключили спонсорские соглашения, я буду ждать, как Евгений Гараничев после финиша будет показывать своих спонсоров в эфире «Матч ТВ», — заявил Губерниев, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Комментатор отметил, что если кто-то из спортсменов будет проходить мимо Ильи Трифанова или Дмитрия Занина (корреспонденты «Матч ТВ» — прим. ред.), то будет понятно, что их спонсоры настолько велики, что им не нужна телевизионная реклама. «У них и так все классно», — иронизирует Губерниев.

Напомним, между спортсменами и СБР возник конфликт: биатлонисты не хотели подписывать контракт с организацией из-за несоглашения с некоторыми условиями. В итоге Союз пошел навстречу, и ситуация была разрешена.