Мужская сборная России выиграла первый матч на чемпионате Европы по волейболу. В дебютной встрече подопечные Туомаса Саммельвуо в рамках группы С в четырех партиях заставили капитулировать сборную Турции — 3:1 (25:13, 23:25, 25:17, 25:15). Российской сборной удалось очень уверенно взять три партии из четырех, однако во второй завязалась равная борьба, в которой российская команда была чуть хуже.

Самым результативным игроком сборной России оказался Дмитрий Волков, принесший своей команде 16 очков. Следующим соперником россиян на предварительном этапе станет сборная Белоруссии. Игра пройдет 13 сентября и начнется в 21.30.

Также Россия на предварительном этапе сыграет против Словении, Финляндии и Северной Македонии.

Чемпионат Европы по волейболу в 2019 году нынче впервые проводится в четырех странах: Бельгии, Франции, Нидерландах и Словении. В турнире играют 24 национальные команды, разбитые на четыре группы.

В плей-офф турнира выходят по четыре лучшие сборные из каждой группы. Финальная игра пройдет 29 сентября в Париже.