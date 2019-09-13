В Челябинске состоится короткая программа девушек на четвертом этапе юниорской серии Гран-при. Соревнования стартуют сегодня, 13 сентября, в 8:15 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

Представлять Россию будут три участницы: ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева, уже выигравшая один этап Гран-при, Ксения Синицына из группы Светланы Пановой и Виктория Васильева, которая тренируется под руководством Сергея Давыдова в ЦСКА.

Произвольная программа девушек состоится завтра, 14 сентября, и начнется в 12:00 по московскому времени.