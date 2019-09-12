Российский фигурист Глеб Смолкин, выступающий в танцах на льду с Дианой Дэвис, прокомментировал выступление дуэта на юниорском Гран-при в Челябинске. После ритмического танца спортсмены идут вторыми с лучшим результатом в карьере.

По мнению Смолкина, результата удалось достичь благодаря работе, которая была проделана после американского этапа Гран-при. «Наверное, это лучшее наше выступление. Мы проходим период юниорского катания, набираемся опыта», — сказал фигурист, слова которого приводит ТАСС.

Смолкин подчеркнул, что они, безусловно, хотят выигрывать, но сейчас это не является их принципиальной задачей. Главная цель — развиваться и показывать лучшее катание. Также фигурист отметил, что тренерский штаб во главе с Игорем Шпильбандом оказывает им большую поддержку.