Алексей Бадюков, двукратный обладатель Кубка Гагарина

Мне кажется, сейчас «Спартак» тяжело идет. По турнирному пути не все складывается. В предсезонке, на Кубке мэра было видно, что «Спартак» находится под нагрузками. Да это и не скрывается со стороны тренерского штаба и игроков. По началу сезона у тех команд, у кого была предсезонка легче — они смотрятся выгоднее. Прежде всего, мобильнее.

В то же время, мы видим, что «Спартак» здорово начинает прибавлять именно в третьем периоде. Это хороший сигнал для тренеров и болельщиков. Наверное, на свой пик формы команда выйдет чуть позже. Главное, чтобы в такой ситуации не подводили травмы. А так мы видим: закаляется характер, закаляется система игры. Знарок несколько раз сказал, что готовит «Спартак» под ротацию — чтобы в равной степени проявляли себя игроки, которые готовы играть по заданию.

Тренерский стиль Знарка в «Спартаке», конечно, виден. Думаю, он полностью схож с командами Знарка, которые у него были до СКА и сборной — с ХК «МВД» и московским «Динамо». В тех командах у него тоже были достаточно серьезные проблемы в начале сезона. А потом команда доходила до самых высоких результатов. Если вспомнить историю, это было в обоих клубах. Так что текущее состояние «Спартака» — нормальная ситуация.

По игре видно, что команда может за счет физики, силовой борьбы прибавлять. За счет применения фирменного системного прессинга Знарка. При этом команда достаточно опытная. По возрасту находится на третьем месте в КХЛ. Так что чуть позже она начнет выходить на пик формы.

«Спартак», при этом, не такая уж бедная команда, которая в случае если кто-то выпадет (по игре или из-за травмы), генеральный менеджер найдет возможность закрыть слабые стороны — обменять кого-то или приобрести. Уже сейчас в «Спартаке» выявляют точечные проблемы, например, в защите. Клуб в состоянии подлатать это дело.

Поведение Знарка на пресс-конференции? Знарок — в обычном своем рабочем режиме. После игры если с ним общаться, он весь в игре, переживает. Тогда были тяжелые ситуации — проиграли в овертайме, ошибка вратаря, которого он поддержал. Знарок переживал и за тот момент, когда судьи не удалили за блокировку. В общем, это нормальная ситуация для тренера, которая ни о чем не говорит.