Японская фигуристка Рика Кихира провела тренировку перед короткой программой на турнире Autumn Classic International, который входит в серию Challenger.

Во время занятия спортсменка восемь раз исполнила тройной аксель, один из них — в прогоне программы, в которую также включила тройной флип и каскад тройной риттбергер-двойной тулуп. Две попытки акселя оказались неудачными, Кихира сделала так называемую «бабочку» — прыжок в один оборот.

Об этом сообщает журналист Джеки Вонг в своем «Твиттере».

Короткая программа у девушек состоится сегодня, 12 сентября, и начнется в 21:55 по московскому времени. В турнире примет участие двукратная чемпионка мира россиянка Евгения Медведева, а также двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю.