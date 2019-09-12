Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин выразил свое мнение относительно перехода Алекса Крала из «Славии» в «Спартак». Московский клуб заплатил за опорного хавбека около 12 млн евро.

«Узнал, что его год назад купили за 900 тысяч, а в «Спартак» продали за 12 миллионов евро. Резкий прогресс. Посмотрим, какие функции на него будут возложены», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Всего за «Славию» Крал отыграл 30 матчей, в которых стал автором забитого мячей и сделал две голевые передачи. Ранее футболист играл за «Теплице», из которого и перешел за 900 тысяч.

Крал является игроком сборной Чехии — он сыграл в трех матчах и голов не забивал. По словам руководителя «Славии», он не хотел продавать Крала, но «Спартак» предложил слишком большие деньги.