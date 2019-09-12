Бывший защитник «Зенита» Эсекьель Гарай выразил недоумение по поводу увольнение бывшего главного тренера «Валенсии» Марселино Тораля. Наставник «летучих мышей» — самый успешный тренер испанского клуба за 10 лет.

Аргентинец отметил, что он много лет работали с Торалем — он знает его, как в профессиональном, так и в личном плане. Это, подчеркнул Гарай, не только его мысли — команда показала всем, что проделала прекрасный путь.

«Кто бы не принял это решение, но не обратил даже внимание на желание команды. Хочу сказать громко и четко: это несправедливо», — дал понять Гарай свое недовольство у себя в инстаграме.

Ранее испанские СМИ сообщали о том, что причиной отставки Тораля оказалась ссора его с президентом клуба, который вмешивался в работу тренера.