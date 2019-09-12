Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Во время общения, которое прошло в Дагестане, спортсмен поинтересовался у президента страны о его здоровье.

Путин ответил со смехом: «Очень хорошо, славу Богу». Хабиб заметил, что с таким графиком без спорта очень тяжело. Путин согласился: «Точно, это невозможно». Особенно, говорит Путин, подрывает смена часовых поясов. По словам президента, тяжело привыкнуть к разнице часовых поясов в семь часов.

«Там не спишь, потом сюда приезжаешь — здесь не спишь», — сказал президент, диалог которого с Хабибом показал телеканал «Россия 1».

Напомним, 7 сентябя Хабиб удушил в третьем раунде американца Дастина Порье. Поединок за титул чемпиона UFC в легком весе состоялся в Абу-Даби.