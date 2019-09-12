Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева продемонстрировала чистое катание в короткой программе на официальной тренировке перед первыми соревнованиями сезона. Россиянка берет старт на Autumn Classic International, которые проходят в канадском городе Оквилл.

На тренировку Медведева вышла под музыку и показала хорошо выполненный двойной аксель, тройной лутц. Также явила немногочисленной публике каскад — тройной флип плюс тройной тулуп.

Уже сегодня начнется короткая программа на турнире мировой осенней классики. Медведева выступает в третьей разминке и выйдет на лед одиннадцатой по счету. Сами соревнования начнутся без пяти десять, а Медведева начнет выступать уже после одиннадцати вечера.

На контрольных прокатах, прошедших в минувшие выходные в московских «Лужниках», Медведева, показывая короткую программу, упала с каскада тройной флип-тройной тулуп.

Короткая программа Медведевой поставлена Ильей Авербухом под Exogenesis Pt.3 группы Muse.