Екатеринбургский «Автомобилист» продолжает копировать прошлый сезон регулярного чемпионата КХЛ. Команда также идет на старте без поражений. В очередном матче «регулярки» «Авто» раскусил в гостях уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:0.

На страже ворот гостей находился чешский кипер Якуб Коварж. Именно он осуществил «шотаут», который стал первым для чеха в текущем сезоне. В воротах Уфы действовал Юха Метсола, пустивший две шайбы.

Авторами забитых шайб стали лидеры «Автомобилиста» — Найджел Доус и Ден Секстон.

Таким образом, в двенадцатом сезоне КХЛ екатеринбургский клуб остается единственной командой, которая не знает горечи поражений. «Автомобилист» имеет пять побед подряд. «Салават, имевший неплохой старт сезона, потерпел вторую неудачу в сезоне. У СЮ получилось впервые без набранных очков в регулярном чемпионате.