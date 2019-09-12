Российский теннисист Даниил Медведев, проведший самое большое количество матчей в этом сезоне, отправился в отпуск. Россиянин сыграл 23 матча за 41 день, сыграв четырех подряд финалах турниров ATP.

Спортсмен прилетел на курорт Свети-Стфан в Черногории и теперь недельку погреет косточки на побережье Адриатического моря.

«Вне офиса», — так Даня подписал фоточку в инстаграме.

Медведев будет отдыхать недолго — уже на следующей неделе ему предстоит сыграть на SPB Open на главном корте «Сибур Арены».

Напомним, что Медведев не смог завершить битву в свою пользу в финале открытого чемпионата США. Отыграв два сета, спортсмен отдал свою подачу при счете 40:0, после чего Надаль своего уже не упустил. Игра продолжалась почти пять часов.