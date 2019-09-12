Бывший полузащитник «Арсенала», «Барселоны» и сборной Белоруссии Александр Глеб рассказал о периоде, когда выступал за каталонский клуб, конфликтуя с тренером Пепом Гвардиолой.

По словам Глеба, он жалел, когда ушел из «Барселоны», но считает, что виноват в этом сам.

Глеб признался, что в его личной жизни произошли некоторые события, поэтому он был очень нервным и никого не слушал.

Как сказал Глеб, он с агрессией отреагировал на команду тренера — учить испанский язык. Теперь Глеб понимает тренера, а тогда психовал. Белорус вспомнил, что был жутко недоволен тем, что не сыграл в финале Лиги чемпионов в 2009 году.

«Хотел ему втащить сразу после игры. А сейчас я спокоен, сейчас я его абсолютно понимаю и на его месте поступил бы точно так же», – приводит слова Глеба «Матч ТВ».

38-летний Глеб продолжает свою игровую карьеру в клубе «Испочь».