Бывший центрфорвард СКА Вадим Шипачев добился 600-го мерседеса очка в Континентальной хоккейной лиге. Событие произошло в игре регулярного чемпионата с ярославским «Локомотивом». Нападающий «Динамо» сравнял счет на последней минуте первого периода в матча, который проходит в Ярославле.

Такой цифры Вадим добился, выступая за три клуба — череповецкую «Северсталь», СКА и московское «Динамо».

В прошлом сезоне Шипачев поставил общий рекорд по результативности за всю историю клуба. Центральный нападающий бело-голубых набрал 76 (21+55) очков, набранных в 72 играх.

Шипачев является олимпийским чемпионом Пхенчана и двукратным обладателе Кубка Гагарина в составе СКА. Также в его активе полный комплект медалей чемпионата мира.