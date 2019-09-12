Юные российские фигуристы превосходно отработали короткую программу на этапе Гран-при в Челябинске. Первое место занял Артур Даниелян. Второе — Петр Гуменник. На третьей позиции остановился Илья Яблоков.

Даниелян превзошел сам себя, поставив мировой рекорд среди юниоров. Катание россиянина было близко ко взрослому по своему качеству. Артур показал невероятные 83,31. В ходе короткой программы он сделал идеальный тройной аксель, прицепив к нему тройной риттбергер. Далее Даниелян расширил спортивное упражнение каскадом тройной лутц плюс тройной тулуп. Даниелян опередил третьего Яблокова по технике сразу на шесть баллов.

Второе место Петра Гуменника получилось из его хорошего тройного акселя и тройного риттбергера. Однако Петро сделал небольшой недокрут на каскаде тройной лутц плюс тройной тулуп.

Илья Яблоков выполнил сольные тройные прыжки, но вышел с маленькой помаркой на каскаде. Третья позиция случилась благодаря классному артистизму и удачной хореографии.

Ранее в Челябинске уже состоялся ритмический танец и короткая программа спортивных пар. Российские танцевальную дуэты занимают два первых места — Шанаева/Нарижный лидируют, Дэвис/Смолкин располагаются сразу следом за ними.