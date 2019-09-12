Легенда тренерского цеха фигурного катания Татьяна Тарасова считает, что тренер Алины Загитовой Этери Тутберидзе лучше всех знает, куда отправлять свою подопечную. Загитова 5 октября откроет сезон на турнире Japan Open.

По словам Тарасовой, у Алины есть профессиональный тренер, лучший в мире по результатам прямо сейчас. Ей, по мнению Тарасовой, видно лучше всех и влезать здесь не нужно, поскольку это бестактно.

«Этери Тутберидзе – выдающийся тренер, который знает, куда Алину отправлять и куда не отправлять. Форму надо иметь к чемпионату России, чемпионату Европы и чемпионату мира», – приводит слова Тарасовой «Р-Спорт».

Международный турнир Japan Open состоится 5 октября в японской Сайтаме.