Комментатор Геннадий Орлов озвучил сроки восстановления бразильского новичка «Зенита» Малкома. По его словам, нападающему еще нужно восстанавливаться.

Орлов заговорил о том, что у «Зенита» в последние годы много футболистов играют за сборные. Орлов упомянул Мака — игрок сборной Словакии забил гол, а в «Зените» пока никак не проявлялся.

«У нас же проблема правого фланга, травма мышцы у новичка-бразильца, он появится только недели через 3-4», — приводит слова Орлова «Эхо Москвы».

Напомним, что Малком получил травму в матче с «Динамо» еще в начале августа. Ожидалось, что игрок пропустит порядка шести недель из-за травмы мышцы бедра.

Ближайший матч «Зенит» проведет против «Арсенала». Встреча состоится 13 сентября в 20:00.