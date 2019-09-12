Форвард московского «Динамо» Рамиль Шейдаев рассказал о впечатлениях от игры звездных новичков РПЛ Малкома и Шюррле. Бывшего игрока «Зенита» эти футболисты не удивили.

«Малком не удивил. Посмотрим, что будет дальше. Шюррле тоже не удивил. В России после Халка тяжело удивить», — отметил Шейдаев в интервью YouTube-каналу «ИБРАКАДАБРА».

В «Динамо» Шейдаев оказался, подписав контракт на правах свободного агента. Раньше футболист играл за «Зенит». В текущем сезон в «Динамо» Рамиль не забивал, только сделал голевые передачи. Его соглашение с московским клубом рассчитан еще на год.

Напомним, Малком перебрался в «Зенит» из «Барселоны» за € 40 млн. Шюррле перешёл в «Спартак» на правах аренды из дортмундской «Боруссии».