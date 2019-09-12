Президент России Владимир Путин встретился с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым, обсудив его победу над Дастином Порье на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

По словам Путина, это была убедительная победа.

«Очень хороший поединок, красивый, честный. Я посмотрел. Хороший удушающий приём. Классический такой удушающий приём, и на горло ты ему не давил. Правда-правда, нет, я видел, с двух сторон, как положено, сжимал. Всё по-честному», — цитирует Путина RT на русском.

Напомним, бой Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье проходил 7 сентября. Нурмагомедов добился победы в третьем раунде, защитив титул чемпиона UFC в легком весе. Теперь у Хабиба 28 побед из 28.